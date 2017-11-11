Си Цзиньпин призвал Абэ конструктивно решать разногласия

ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ конструктивно решать имеющиеся разногласия в двусторонних отношениях, сообщает Центральное телевидение КНР.

Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

"Необходимо в конструктивной манере разрешать имеющиеся между двумя странами разногласия", — приводит телеканал слова Си Цзиньпина.

Как сообщает телеканал, "Си Цзиньпин подчеркнул, что ключом к улучшению китайско-японских отношений является взаимное доверие, он выразил надежду, что Токио на основе реальных действий и конкретного политического курса будет реализовывать стратегическую договоренность по партнерскому сотрудничеству, а также о том, что страны не представляют друг для друга угрозы".

Китайский лидер подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество является движущей силой для развития отношений КНР и Японии, добавив, что странам необходимо как можно скорее продвигать взаимодействие в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и региональную экономическую интеграцию, а также повышать уровень двустороннего прагматического сотрудничества.

По его словам, "стабильное развитие двусторонних отношений Китая и Японии соответствует интересам обеих сторон, но также оказывает важное влияние на ситуацию в регионе и во всем мире".