Американские охотники спасли оленя с помощью бензопилы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американские охотники с помощью бензопилы освободили оленя, зацепившегося рогами за ствол дерева в окрестностях деревни Корнинг, штат Огайо. Видеозапись "спасательной операции" была опубликована на YouTube-канале ViralHog.

По словам автора ролика, в тот день он отправился на охоту с луком. Издалека увидев отчаянно брыкавшегося оленя, мужчина стал приближаться к животному и приготовился выстрелить. Но тут охотник заметил, что животное нуждается в помощи: его рога зацепились за ствол дерева.

Скорее всего, зверь попал в "западню", когда терся рогами о ствол. Осенью у оленей начинается "брачный сезон", период гона, по окончании которого животные сбрасывают рога. Чтобы ускорить процедуру "избавления", олени трутся о деревья.

Охотник попытался вызволить зверя голыми руками в одиночку, затем позвал на помощь отца, но и это не помогло: олень не давался в руки. Тогда мужчины решили пустить в ход бензопилу. Они отпили верхнюю часть ствола, и животное наконец смогло выбраться.

"На здоровье!" — прокричали мужчины вслед умчавшемуся в лес перепуганному зверю.

Автор видеоролика признался, что такое завершение охоты было "одним из самых крутых и сумасшедших" в его жизни.