Китай надеется на возобновление диалога между Южной Кореей и КНДР

ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге выразил искреннюю надежду на возобновление диалога между Сеулом и Пхеньяном, а также повторил свою позицию по приверженности разрешения проблемы полуострова мирным путем, сообщает издание "Жэньминь жибао".

"Китай настаивает на осуществлении денуклеаризации Корейского полуострова, на поддержании мира и стабильности на полуострове, а также на разрешении имеющейся проблемы путем диалога и консультаций", — приводит газета слова китайского лидера.

Он также добавил, что "Китай искренне надеется на улучшение ситуации на полуострове, что могло бы стимулировать Южную Корею на возобновление диалога и мирного сотрудничества с КНДР".

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.