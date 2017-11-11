В Дели отменили ограничение движения транспорта из-за разногласий с судом

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя — РИА Новости. Власти Дели объявили о приостановке введения ограничения на движение автотранспорта в городе, которое должно было помочь в борьбе со смогом в столице, из-за разногласий с судом, сообщил министр транспорта правительства национального столичного региона Дели Кайлаш Галот.

Индийская столица со вторника окутана смогом, показатели станций измерения уровня загрязнения воздуха превышают нормы в десятки раз. Если уровень загрязнения превышает критический уровень в течение двух суток, власти города должны вводить схему ограничения движения транспорта так, что автомобили с четными регистрационными номерами могут выезжать на улицы по четным дням и наоборот. Власти Дели объявили в четверг, что схема будет задействована 13-17 ноября.

Однако в субботу Национальный суд по экологическим вопросам раскритиковал решение делийского правительства. В частности, суд отметил, что схема должна вводиться автоматически, а не через несколько дней после начала кризисной ситуации. Также суд отметил, что не должно быть исключений для мотоциклов и мопедов, женщин-водителей, чиновников.

"В свете двух требований суда по двухколесному транспорту и женщинам, в настоящий момент мы отзываем ее (схему ограничения). Мы вернемся в суд в понедельник, подадим апелляцию, чтобы они пересмотрели решение в отношении этих двух моментов", — приводит агентство ANI слова министра транспорта Дели Кайлаша Галота.

В свою очередь, представитель правящей в Дели "Партии простого человека" Саурабх Бхардвадж пояснил, что женщины являются "уязвимой" социальной группой и не могут быть подвержены риску. "Правительство Дели привержено их защите и безопасности", — добавил он.

Тем временем метеорологи отмечают "значительное" улучшение ситуации в городе с четверга, 9 ноября, когда загрязнение достигло максимальных показателей. В первой половине дня в субботу Центральное управление по контролю за загрязнением окружающей среды впервые со вторника изменило оценку ситуации в индийской столице с качеством воздуха с максимального уровня "сильное загрязнение" до "очень плохое". Однако такая ситуация продержалась недолго: после достижения минимального за последний несколько дней уровня (в 12.00 по местному времени, 09.30 мск) показатели уровня загрязнении снова начали расти и к 16.00 снова превысили планку "сильное загрязнение".