В Госдуме посоветовали Киеву показать инспекторам из США "виртуальный" Крым

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сообщения о визите в Крым американских военных инспекторов являются очередной безуспешной попыткой Украины продемонстрировать свой "контроль" над полуостровом. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью RT.

По его словам, Киеву придется искать другие способы реализации своего плана, поскольку в нынешнем виде он неосуществим.

"Без российской визы американские инспекторы могут только воздушный поцелуй через крымскую границу отправить", — отметил депутат.

Бальбек предложил украинской стороне альтернативный вариант — устроить коллегам из США поездку в Крым в формате виртуального моделирования или на картах.

Ранее в украинском Генштабе сообщили, что 13 ноября в страну приедут инспекторы из США, Дании и Канады, чтобы провести мониторинг военно-политической ситуации. При этом в программе визита, по утверждению ведомства, значится и посещение Крыма.