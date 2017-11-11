ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. США отвергают любые попытки вмешаться в ситуацию в Ливане извне, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты призывают все государства и стороны уважать суверенитет, независимость и конституционный процесс в Ливане. В данный важный момент США также отрицают усилия боевиков в Ливане или любых иностранных сил, которые угрожают стабильности, подрывают институты ливанского правительства, пытаются использовать Ливан как базу, с которой можно угрожать другим (странам) в регионе", — заявила Сандерс. Она не упомянула, какие именно "иностранные силы" имеются в виду. В прошлом США обвиняли во вмешательстве в ситуацию Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах", которое в Вашингтоне причисляют к террористическим организациям.

Сандерс назвала премьер-министра Саада Харири "партнером, которому доверяют Соединенные Штаты", несмотря на недавнее заявление Харири из Саудовской Аравии об отставке.

Сандерс также повторила, что США считают легитимными только государственные силы безопасности Ливана, но не какие-либо иные силы.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно. Местонахождение Харири до сих пор точно не известно.