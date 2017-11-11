АТЭС начинает планировать свою работу на период после 2020 года

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Участники саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приветствуют создание рабочей группы, призванной разработать перспективные планы и "видение" деятельности АТЭС на период после 2020 года, говорится в декларации 25-го юбилейного саммита АТЭС, завершившегося в субботу в морском курортном городе Дананг во Вьетнаме.

"Видение", которое подготовит группа, будет включать как планы "построения нового на базе предшествующих достижений" и работу над недовыполненными задачами предыдущих лет, так и поиск новых сфер сотрудничества в целях подготовки адекватного ответа на новые вызовы и проблемы последующих десятилетий, говорится в документе.

Для АТЭС 2020 год — это год, которым ограничено претворение в жизнь "Богорских целей" — программного документа, принятого лидерами АТЭС в 1994 году на саммите в Богоре (Индонезия), который ставит задачу выстраивания до 2020 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) "свободной и открытой торгово-инвестицонной деятельности".

На саммите в Дананге отмечалось, что за 23 года интенсивной работы по реализации "Богорских целей" экономики АТЭС, включая Вьетнам, проделали огромный путь. Однако на заседаниях форума лидеры отмечали и то, что во многих странах, в том числе в АТР, происходят рецидивы протекционизма и другие негативные явления, тормозящие развитие свободы торговли и инвестиций.