"Народный фронт" хочет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Политическая партия "Народный фронт" намерена участвовать в президентских и парламентских выборах на Украине в 2019 года, заявил в субботу на съезде глава политического совета данной партии, экс-премьер Украины Арсений Яценюк.
"Народный фронт" входит в парламентское большинство, представители этой партии сегодня представлены во власти, среди них такие влиятельные представители, как секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.
Ранее о намерении баллотироваться в президенты заявила экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива.