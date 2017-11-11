Путин обсудил с Абэ тему КНДР, двусторонние отношения и мирный договор

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьером Японии тематику КНДР, а также двусторонние отношения и мирный договор, отметил важность настроя на долгосрочное урегулирование всех проблем.
"Вторая часть проблемы — это вопросы безопасности в регионе в целом", — отметил он, рассказав, что они, в частности, обсудили с Абэ проблему Северной Кореи.
По словам Путина, на встрече речь также шла и о мирном договоре.
"Это все входит в наши общие планы. Здесь много вопросов по мирному договору. Не секрет, мы здесь тоже должны посмотреть, какие обязательства у Японии есть с ее партнерами в сфере обороны и безопасности, как это повлияет на ход мирного процесса по мирному договору России с Японией, какие обязательства Япония имеет, и что она может и что не может делать самостоятельно", — сказал он.
В качестве примера он привел, в частности, первую недавнюю авиапоездку японских граждан на Курилы для посещения могил их родственников.
"Что-то можно делать прямо сейчас, что-то будет рассчитано на длительный срок, но это не зависит от того, кто находится у власти — Абэ, Путин, еще кто-то. Это неважно. Важен настрой наших стран, наших народов на долгосрочное урегулирование всех проблем с тем, чтобы создать благоприятные условия для развития наших отношений на длительную историческую перспективу", — сказал Путин.