Путин обсудил с Абэ тему КНДР, двусторонние отношения и мирный договор

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьером Японии тематику КНДР, а также двусторонние отношения и мирный договор, отметил важность настроя на долгосрочное урегулирование всех проблем.

"У нас много планов, и мы их уже анонсировали неоднократно. В сфере экономики это, прежде всего, планы самого премьер-министра Абэ. Как вы знаете, он несколько месяцев назад сформулировал свои предложения по ряду направлений, больше того, назначил специального министра, который занимается этими вопросами", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Дананге, где накануне он провел встречу с японским премьером.

"Вторая часть проблемы — это вопросы безопасности в регионе в целом", — отметил он, рассказав, что они, в частности, обсудили с Абэ проблему Северной Кореи.

По словам Путина, на встрече речь также шла и о мирном договоре.

"Это все входит в наши общие планы. Здесь много вопросов по мирному договору. Не секрет, мы здесь тоже должны посмотреть, какие обязательства у Японии есть с ее партнерами в сфере обороны и безопасности, как это повлияет на ход мирного процесса по мирному договору России с Японией, какие обязательства Япония имеет, и что она может и что не может делать самостоятельно", — сказал он.

"Это большая работа и, может быть, действительно она рассчитана не на один год. Но есть и вопросы, которые можно решить сегодня", — считает глава государства.

В качестве примера он привел, в частности, первую недавнюю авиапоездку японских граждан на Курилы для посещения могил их родственников.

"Что-то можно делать прямо сейчас, что-то будет рассчитано на длительный срок, но это не зависит от того, кто находится у власти — Абэ, Путин, еще кто-то. Это неважно. Важен настрой наших стран, наших народов на долгосрочное урегулирование всех проблем с тем, чтобы создать благоприятные условия для развития наших отношений на длительную историческую перспективу", — сказал Путин.