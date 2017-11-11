ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус сказал, что сбитый беспилотник принадлежал правительственным войскам Сирии, и дезавуировал свое заявление о том, что аппарат был произведен в России.

Дрон был перехвачен в субботу зенитно-ракетным комплексом Patriot при попытке войти в воздушное пространство над контролируемой Израилем частью Голанских высот.

"Мы установили, что он принадлежал сирийскому режиму. Ранее я говорил, что это аппарат российского производства, но дополнительные проверки не позволяют это утверждать", — сказал он РИА Новости.

Офицер признал, что военным пока не удалось установить, где был сделан БПЛА.

Ранее над Голанами израильтяне сбивали, в частности, беспилотники иранского производства, которые использовали боевики ливанского движения "Хезболлах".