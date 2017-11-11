Россия будет учитывать планы развития Китая, заявил Путин

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава КНР Си Цзиньпин проинформировал его о планах развития Китая, Россия будет их учитывать.

"Да, еще была встреча тет-а-тет, действительно, в ходе которой председатель КНР более подробно проинформировал о ходе Съезда компартии, о том, какие планы перед собой Китай ставит с точки зрения развития на среднесрочную перспективу. Это важно имея в виду как раз то, с чего я начал. Для нас важно, потому что Китай — наш крупнейший торгово-экономический партнер, для нас очень важно понимать, как и куда идет эта большая экономика, которая, безусловно, в ближайшие годы займёт первое место в мире при темпах роста в шесть с лишним процента ежегодно, а раньше было еще больше. Это неизбежно", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

"И нам необходимо понимать, как нам корректировать свою работу с Китаем: я имею в виду и в планах развития ЕврАзЭС, и состыковки этих планов с планами Китая по Шелковому пути и по их стратегии развития отношений с соседними странами", — добавил он.

По словам Путина, он регулярно встречается с председателем КНР, страны имеют очень большой объем торгово-экономических отношений, сторонам "всегда есть, о чем поговорить".

"Мы с председателем КНР встречаемся регулярно, объем наших отношений очень большой, это самый крупный наш торгово-экономический партнер, свыше 60 миллиардов долларов оборота, это еще после падения. Мы, безусловно, достигнем той планки, которую хотели. Если сохраним темпы, которые сейчас набираем, на 100 миллиардов в ближайшие годы, конечно, выйдем", — сказал Путин.

"У нас много планов в сфере энергетики, атомной энергетики, углеводородной… У нас хорошие перспективы в области освоения космического пространства, в том числе работа по дальнему космосу, авиация… У нас хорошие перспективы в области вертолетостроения — здесь тяжёлый вертолет будем делать. Много направлений работы, нам всегда есть, о чем поговорить", — добавил президент РФ.