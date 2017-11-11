Путин о встрече с лидером Китая: наши взгляды на проблему КНДР совпадают

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Позиции России и Китая по Северной Корее полностью совпадают, Москва и Пекин призывают к диалогу, в последнее время также поступают обнадеживающие сигналы из Вашингтона, Токио и Сеула, заявил российский президент Владимир Путин. Он также заявил, что Москва и Пекин не признают ядерного статуса КНДР.

"Что касается внешнеполитической сферы, то — как любят дипломаты говорить — у нас позиции у нас очень близки либо совпадают, по очень многим вопросам, по ключевым — точно. Один из таких ключевых вопросов сегодня — это, безусловно, проблема Северной Кореи. Здесь у нас полное совпадение взглядов. Мы считаем, что это проблема, мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите АТЭС.

По его словам, Россия и Китай предложили дорожную карту, в которой изложены шаги для урегулирования проблемы вокруг КНДР.

"Мы призываем в то же время снизить градус противостояния и найти в себе силы всем противоборствующим сторонам конфликтующим сесть за стол переговоров. Другого пути решения вопроса нет. Россия и Китай предложили дорожную карту для решения этой проблемы. Там пошагово изложено все, что нужно сделать: прекратить риторику вначале, потом прекратить всякие проявления агрессии со всех сторон и в конечном итоге сесть за стол переговоров", — сказал Путин.

По его словам, из США, Японии, Южной Кореи в последнее время звучат обнадеживающие сигналы о безальтернативности решения проблемы путем переговоров.

"Как вы слышали, в последнее время звучат обнадеживающие сигналы, в том числе из администрации Соединённых Штатов, из Японии, из Южной Кореи по поводу того, что в целом понимание безальтернативности такого способа решения проблемы есть у всех. Надеемся, что так оно и будет"- сказал Путин.