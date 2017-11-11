Путин прокомментировал американские расследования по российскому досье

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что расследования в США по так называемому российскому досье — проявление продолжающейся внутриполитической борьбы.

"Я уже многократно высказывался на этот счет. Считаю, что все, что связано с российским, так называемым, досье в США, на сегодняшний день это проявление продолжающейся внутриполитической борьбы", — заявил журналистам Путин.

"Те конкретные вещи, о которых вы сказали, да, они, конечно, мне известны, хотя о каких-то связях моих родственников с представителями администрации или какими-то официальными лицами, я об этом узнал только вчера от господина (пресс-секретаря президента Дмитрия) Пескова. Я не знаю об этом ничего, ровным счетом ничего. По-моему, это все бредни какие-то", — сказал Путин.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".