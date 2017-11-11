Совет ШОС в Сочи придаст динамику сотрудничеству, заявил генсек организации

САМАРКАНД, 11 ноя – РИА Новости. Совет глав правительств государств-членов ШОС, которое состоится в Сочи 30 ноября-1 декабря, впервые пройдет в формате "восьмерки", это придаст новую динамику региональному сотрудничеству членов организации, сообщил журналистам в субботу генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Алимов участвует в международной конференции по проблемам безопасности в Центральной Азии, которая проходит в Самарканде 10-11 ноября.

"Мы ведем серьезную кропотливую работу с тем, чтобы решение, которое примет Совет глав правительств, оно дало новый толчок широкому региональному сотрудничеству … организация стала трансрегиональной", — Алимов "на полях" конференции.

По его словам, повестка встречи в Сочи будет полностью сформирована на заседании Совета Национальных координаторов государств-членов ШОС, которое состоится 25 ноября. "Я имею в виду тот блок, который касается торгово-экономического, социального и гуманитарного характера", — пояснил генсек организации.

"Думаю, что самым главным, что мы ожидаем, это, безусловно, первое заседание глав правительств в рамках восьмерки. Такого еще не было", — добавил Алимов.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.