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Заявление министров экономик АТЭС вышло через три дня после заседания

Сюжет:
Саммит АТЭС во Вьетнаме (51)
06:4411.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭСПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя – РИА Новости. Совместное заявление министров экономик АТЭС вышло спустя три дня после завершения заседания во Вьетнаме.

Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС

Министерская встреча состоялась в Дананге в среду, 8 ноября. От России в ней принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр экономического развития Максим Орешкин.

В документе говорится о том, что стороны подтвердили свою приверженность "свободной, открытой, честной, предсказуемой и всесторонней торговле". "Члены должны осуществлять приверженность правилам, о которых договорились ранее", — сказано в заявлении.

О проблемах с согласованием итоговой декларации лидеров ранее сообщали в ряде СМИ. Причиной тому стала новая американская торговая политика. Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на саммите глав компаний АТЭС, заявил, что Соединенные Штаты больше не позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду и будут работать только на равноправной основе.

Официальные и неформальные встречи саммита АТЭС
© AFP 2017 / Vietnam News Agency/ StringerВ день открытия саммита состоялась церемония совместного фотографирования гостей, представляющих страны "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".Церемония совместного фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме
© AFP 2017 / Vietnam News Agency/ Stringer
В день открытия саммита состоялась церемония совместного фотографирования гостей, представляющих страны "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПочетный караул встречал в аэропорту вьетнамского Дананга самолет президента России Владимира Путина, который 10 ноября прибыл для участия в 25-м саммите стран АТЭС.Почетный караул у самолета президента РФ Владимира Путина в аэропорту вьетнамского Дананга, куда он прибыл для участия в 25-м саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Почетный караул встречал в аэропорту вьетнамского Дананга самолет президента России Владимира Путина, который 10 ноября прибыл для участия в 25-м саммите стран АТЭС.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ рамках саммита прошла встреча главы российского государства с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Чан Дай Куанг на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В рамках саммита прошла встреча главы российского государства с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин принял участие во встрече лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Это было первое официальное мероприятие саммита.Саммит АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Это было первое официальное мероприятие саммита.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин в окружении министра экономического развития Максима Орешкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова на полях саммита АТЭС.Президент РФ Владимир Путин на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Слева - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Справа налево - заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин в окружении министра экономического развития Максима Орешкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова на полях саммита АТЭС.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита.Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита.
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкНа полях саммита АТЭС президент России провел встречу главой Вьетнама Чан Дай Куангом.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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На полях саммита АТЭС президент России провел встречу главой Вьетнама Чан Дай Куангом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".Президент РФ Владимир Путин на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. На втором плане справа - президент, член совета директоров РУСАЛ, председатель наблюдательного совета группы компаний Базовый Элемент Олег Дерипаска
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкВстреча президента России с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Дананге.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Встреча президента России с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Дананге.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства 10 ноября принял участие и во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава российского государства 10 ноября принял участие и во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время церемонии фотографирования на саммите президенты России Владимир Путин и Перу Педро Пабло Кучински обменялись приветствиями, дав друг другу "пять".Президент РФ Владимир Путин неформально поприветствовал лидера Перу Педро Пабло Кучински на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время церемонии фотографирования на саммите президенты России Владимир Путин и Перу Педро Пабло Кучински обменялись приветствиями, дав друг другу "пять".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин, председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита АТЭС и покинул торжественный прием в Дананге до его окончания.Президент США Дональд Трамп во время выступления на саммите АТЭС
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита АТЭС и покинул торжественный прием в Дананге до его окончания.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПремьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент России Владимир Путин и президент Перу Педро Пабло Кучински на встреча лидеров стран АТЭС.Президент Перу Педро Пабло Кучински, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент России Владимир Путин и президент Перу Педро Пабло Кучински на встреча лидеров стран АТЭС.
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПредседателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама.Игорь Сечин и Алексей Миллер на саммите АТЭС в Дананге. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полях саммита АТЭС прошла встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте (слева) во время беседы на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полях саммита АТЭС прошла встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время церемонии совместного фотографирования всех лидеров стран АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время церемонии совместного фотографирования всех лидеров стран АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.
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