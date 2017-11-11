Заявление министров экономик АТЭС вышло через три дня после заседания

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя – РИА Новости. Совместное заявление министров экономик АТЭС вышло спустя три дня после завершения заседания во Вьетнаме.

Министерская встреча состоялась в Дананге в среду, 8 ноября. От России в ней принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр экономического развития Максим Орешкин.

В документе говорится о том, что стороны подтвердили свою приверженность "свободной, открытой, честной, предсказуемой и всесторонней торговле". "Члены должны осуществлять приверженность правилам, о которых договорились ранее", — сказано в заявлении.

О проблемах с согласованием итоговой декларации лидеров ранее сообщали в ряде СМИ. Причиной тому стала новая американская торговая политика. Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на саммите глав компаний АТЭС, заявил, что Соединенные Штаты больше не позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду и будут работать только на равноправной основе.