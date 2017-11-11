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Кадыров увидел "медвежью хватку" в рукопожатии Путина и Трампа

Сюжет:
Саммит АТЭС во Вьетнаме (50)
06:1311.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Чечни назвал "отнюдь не вялым" рукопожатие президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Президент РФ Владимир Путин и президента США Дональд Трамп принимают участие в традиционной церемонии совместного фотографирования на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, не поговорив с Путиным

"Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку", — отметил Кадыров.

В пятницу Путин посетил встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета, а также торжественный прием. Вопреки ожиданиям, встреча российского и американского президентов на полях саммита так и не состоялась. Главы государств лишь пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. Однако, как отмечают эксперты, вероятность встречи во второй день не исключена.

Официальные и неформальные встречи саммита АТЭС
© AFP 2017 / Vietnam News Agency/ StringerВ день открытия саммита состоялась церемония совместного фотографирования гостей, представляющих страны "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".Церемония совместного фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме
© AFP 2017 / Vietnam News Agency/ Stringer
В день открытия саммита состоялась церемония совместного фотографирования гостей, представляющих страны "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПочетный караул встречал в аэропорту вьетнамского Дананга самолет президента России Владимира Путина, который 10 ноября прибыл для участия в 25-м саммите стран АТЭС.Почетный караул у самолета президента РФ Владимира Путина в аэропорту вьетнамского Дананга, куда он прибыл для участия в 25-м саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Почетный караул встречал в аэропорту вьетнамского Дананга самолет президента России Владимира Путина, который 10 ноября прибыл для участия в 25-м саммите стран АТЭС.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ рамках саммита прошла встреча главы российского государства с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Чан Дай Куанг на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В рамках саммита прошла встреча главы российского государства с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин принял участие во встрече лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Это было первое официальное мероприятие саммита.Саммит АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Это было первое официальное мероприятие саммита.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин в окружении министра экономического развития Максима Орешкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова на полях саммита АТЭС.Президент РФ Владимир Путин на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Слева - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Справа налево - заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин в окружении министра экономического развития Максима Орешкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова на полях саммита АТЭС.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита.Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита.
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкНа полях саммита АТЭС президент России провел встречу главой Вьетнама Чан Дай Куангом.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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На полях саммита АТЭС президент России провел встречу главой Вьетнама Чан Дай Куангом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".Президент РФ Владимир Путин на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. На втором плане справа - президент, член совета директоров РУСАЛ, председатель наблюдательного совета группы компаний Базовый Элемент Олег Дерипаска
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкВстреча президента России с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Дананге.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Встреча президента России с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Дананге.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства 10 ноября принял участие и во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава российского государства 10 ноября принял участие и во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время церемонии фотографирования на саммите президенты России Владимир Путин и Перу Педро Пабло Кучински обменялись приветствиями, дав друг другу "пять".Президент РФ Владимир Путин неформально поприветствовал лидера Перу Педро Пабло Кучински на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время церемонии фотографирования на саммите президенты России Владимир Путин и Перу Педро Пабло Кучински обменялись приветствиями, дав друг другу "пять".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин, председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита АТЭС и покинул торжественный прием в Дананге до его окончания.Президент США Дональд Трамп во время выступления на саммите АТЭС
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита АТЭС и покинул торжественный прием в Дананге до его окончания.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПремьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент России Владимир Путин и президент Перу Педро Пабло Кучински на встреча лидеров стран АТЭС.Президент Перу Педро Пабло Кучински, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент России Владимир Путин и президент Перу Педро Пабло Кучински на встреча лидеров стран АТЭС.
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПредседателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама.Игорь Сечин и Алексей Миллер на саммите АТЭС в Дананге. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полях саммита АТЭС прошла встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте (слева) во время беседы на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полях саммита АТЭС прошла встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время церемонии совместного фотографирования всех лидеров стран АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время церемонии совместного фотографирования всех лидеров стран АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.
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