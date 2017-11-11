Кадыров увидел "медвежью хватку" в рукопожатии Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Чечни назвал "отнюдь не вялым" рукопожатие президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку", — отметил Кадыров.

В пятницу Путин посетил встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета, а также торжественный прием. Вопреки ожиданиям, встреча российского и американского президентов на полях саммита так и не состоялась. Главы государств лишь пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. Однако, как отмечают эксперты, вероятность встречи во второй день не исключена.