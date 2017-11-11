На севере Финляндии потушили пожар на пищевом комбинате

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Спасательные службы потушили возгорание на пищевом комбинате на севере Финляндии в населенном пункте Рантсила, примерно в шестидесяти пяти километрах от города Оулу.

"Отменено уведомление об опасности для населения в Рантсила. Пожар потушен, продолжается проливка зданий и сооружений", — сообщается на странице спасательной службы региона в Facebook.

Ранее сообщалось, что поздно вечером в пятницу на мясоперерабатывающем заводе Kylmänen Food Oy в верхних конструкциях здания возник пожар на площади шести тысяч квадратных метров, погибших нет.

"В ходе тушения, один пожарный и два рабочих мясоперерабатывающего завода получили лёгкие ранения. Им оказана медицинская помощь", — отметил руководитель противопожарной службы региона Йоуни Пуммила (Jouni Pummila) в интервью "Хельсингин саномат".

Причина пожара по-прежнему не ясна. В тушении было задействовано около 100 спасателей. Определяется оценка ущерба.