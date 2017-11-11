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Трамп и Путин обменялись рукопожатием на саммите АТЭС

01:1911.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обменялся рукопожатием с президентом США Дональдом Трампом во время церемонии фотографирования лидеров саммита АТЭС. Однако пообщаться политикам не удалось — американский лидер покинул мероприятие до его окончания. После церемонии президенты посетили ужин, где сидели рядом. Два лидера общались с соседями по столу, однако друг с другом так и не поговорили.

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Рукопожатие и общая фотография - первая встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС

Позднее представитель Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Путина не состоится из-за графика американского лидера. В Кремле заявляли, что от американской стороны поступали "противоречивые сигналы" на эту тему. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал за разъяснениями "обратиться к американцам", отметив, что Трамп высказывался за то, чтобы встретиться с Путиным. "Что на это говорят остальные его (Трампа — прим. ред.) "чинуши", я не знаю, спрашивайте у них", сказал он.

Обоюдное стремление

О возможной встрече Путина и Трамп говорили представители обоих государств. Так, помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 10 ноября. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что встреча лидеров двух стран станет хорошей возможностью для обмена мнениями по самым горячим вопросам — как международным, так и двусторонним.

Куб с логотипом телеканала Russia Today
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Политолог: в США "устраивают игры" перед встречей Путина и Трампа

О готовности и важности встречи говорил ранее сам американский президент. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что встреча Трампа и Путина состоится, если будет что обсудить по существу, отмечая при этом, что Москва и Вашингтон работают по вопросам Сирии, борьбы с терроризмом, украинскому кризису и проблеме КНДР. Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт отмечала, что Трамп может поднять тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы.

Неготовность к переговорам

Встреча лидеров России и США в Дананге стала рекордной по краткости, так как Трамп оказался не готов в переговорам, считает сенатор Алексей Пушков. "К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам", — заявил политик, отметив, что отношения между США и Россией зависли на крайней точке маятника на отметке "минус".

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич прокомментировал отказ США от встречи Трампа и Путина на АТЭС

По мнению вице-президента вашингтонского политологического Евразия-центра Ральфа Расмуссена, причина срыва переговоров более прозаическая — она не состоялась из-за обычного несовпадения графиков двух лидеров, и в этом не следует искать подоплеку. Эксперт отмечает, что официального объявления о переговорах не было.

"В любом случае, официальные переговоры или встреча "на полях" состоятся, это будет очень полезно в свете опасной ситуации в Азии и на Ближнем Востоке. Эта ситуация требует сотрудничества и диалога таких ключевых игроков, как США и Россия", — спрогнозировал Расмуссен.

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