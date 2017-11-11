В США суд отменил процесс о побоище байкеров в 2015 году

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Судья в Техасе отменил процесс по делу руководителя банды байкеров, который обвинялся в организации массовой драки с жертвами, сообщил местный телеканал KWTX.

Кристофер Карризал, лидер отделения байкерской группировки "Бандидос" в Далласе, обвинялся в руководстве действиями уличной банды, участии в организованной преступной деятельности и в нападении с применением смертельного оружия.

Присяжные не смогли прийти к единогласному вердикту ни по одному из трех преступных эпизодов, вменявшихся подсудимому. Это привело к автоматическому прекращению процесса.

Девять байкеров погибли и более 20 были ранены в мае 2015 года во время стрельбы между группировками "Бандидос" и "Казаки" в ресторане "Твин Пикс" в городе Уэйко. Были арестованы более 170 человек.

Прокуратура не исключает нового процесса против Карризала, поскольку отмена процесса не является формальным оправданием подсудимого.