В Финляндии тушат крупный пожар на пищевом комбинате

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Крупный пожар возник в здании пищевого комбината на севере Финляндии в населенном пункте Рантсила, поблизости от города Оулу, сообщает центр чрезвычайных ситуаций города Оулу.

"Горят верхние конструкции здания фабрики Kylmänen Food Oy на площади шесть тысяч квадратных метров, погибших нет, легко пострадали пять человек. В тушении пожара задействованы 50 пожарных, семь установок пожаротушения, пять автоцистерн, другая специальная техника. На 22.30 местного времени (23.30 мск) причина пожара была не ясна", — говорится в сообщении.

Центр чрезвычайных ситуаций просит жителей не открывать окна, закрыть вентиляцию и оставаться в закрытых помещениях до получения информации о том, что пожар потушен.