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Политолог: мир не оценивает угрозы международной безопасности

22:4410.11.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНанесение авиаударов по террористам на юго-западе Алеппо. Архивное фотоНанесение авиаударов по террористам на юго-западе Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

АФИНЫ, 10 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Мир балансирует на грани непредсказуемых событий, ситуация напоминает Карибский кризис 1962 года, но сегодня доверять США нельзя, поскольку они не соблюдают свои обязательства и обещания.

Бывший британский шпион Джордж Блейк в Москве. 15 ноября 2006. Архивное фото
© AP Photo
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Об этом заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ профессор Борис Мартынов на конференции в Афинах, посвященной 100-летию Октябрьской революции.

"Современная международная обстановка находится, мягко говоря, в плачевном состоянии. Причем, иногда мы даже не оцениваем степень угрозы для международной безопасности", — сказал Мартынов.

По его словам, об этом говорилось на недавнем заседании Валдайского клуба, в котором он участвовал. На заседании выступил с речью президент РФ Владимир Путин, выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мартынов сказал, что международная ситуация обсуждалась на специальной сессии, посвященной Русской революции, и серьезные опасения угрозы войны высказывали два американских профессора. Один из них сказал, что "было бы очень хорошо просуществовать без всеобщей войны еще лет 10-15, тогда, может быть, что-нибудь еще утрясется".

Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости
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"Мир стремительно убегает даже не в конец 20-го века, а куда-то ближе к его началу. Во всяком случае, ту грань, которая нас отделяет от событий октября 1962 года, мы уже практически перешли. Это не мое мнение — это мнение большинства собравшихся специалистов-международников. И мир балансирует на грани непредсказуемого", — сказал профессор.

По его мнению, причиной стало исчезновение альтернативной экономической системы и фактора страха, который заставляет бороться за существование.

"Страх, связанный с Карибским кризисом, когда Советский Союз представлял из себя реальную альтернативу мощи Соединенных Штатов, исчез с исчезновением Советского Союза. Страха не стало, началась анархия, возврат к тем постулатам, которые довлели еще в начале 20-го века. Сегодня они прикрыты легкой либеральной фразеологией", — сказал Мартынов.

"Сегодня мы можем говорить о позитивном влиянии Великой Русской революции, скорее, в прошедшем времени. Никто уже не вспоминает ни о социальном государстве, ни о кейнсианстве. Продолжаются и расширяются интервенции без санкции СБ ООН. Дипломатия канонерок возродилась, но немного под другими слоганами — "защиты прав человека, обеспечения демократии". Никто не говорит открыто о необходимости перераспределить колонии, о необходимости обеспечения жизненного пространства, о необходимости свободного доступа к источникам сырья. Нет, все вуалируется красивыми фразами, демагогией", — продолжил он.

Боевик ИГ (запрещена в России) ведет огонь в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Сентябрь 2017
© AP Photo / militant photo
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"Демократизация обернулась демагогизацией. Уверенности в словах нет. Выступая на Валдайском форуме, министр Лавров сказал, что Соединенные Штаты – это недоговороспособная страна. Что это значит? Легкомысленное отношение к словам, обещаниям, к тому, что раньше казалось чем-то твердым. Зафиксированное даже в документах с легкостью отвергается. Лавров привел несколько примеров, несколько случаев, когда ему удавалось достичь с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном конкретной договоренности, "которую завтра зафиксируем на заседании Совета Безопасности". На следующий день Соединенные Штаты с легкостью отказываются от того, что было достигнуто. Как можно иметь дело с США? Как можно иметь дело с президентом Трампом?", — сказал Мартынов.

По его словам, отношения с США надо срочно улучшать, и это может стать темой встречи президентов Путина и Трампа, если она состоится в рамках АТЭС.

"Но на что мы можем рассчитываем? Непонятно. Трамп может пообещать все, что угодно. Завтра его обещание будет дезавуировано, и мы опять останемся ни с чем", — уверен профессор.

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