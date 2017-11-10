МАГАТЭ: Иран находится под самым жестким режимом проверки ядерной программы

ООН, 10 ноя — РИА Новости. Объем ядерной программы Ирана сократился после вступления в силу соглашения по атому, страна проходит самые жесткие проверки в мире, заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Обязательства, взятые на себя Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) выполняются. Сейчас Иран находится под самым жестким режимом проверки ядерной деятельности в мире. Наши инспекторы имеют расширенный доступ к объектам и имеют больше информации о ядерной программе Ирана, которая сейчас меньше, чем была до вступления СВПД в силу", — заявил Амано, выступая в пятницу на Генассамблее ООН.

Накануне гендиректор МАГАТЭ встретился с постпредом США при ООН Никки Хейли, с которой также обсудил имплементацию соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.