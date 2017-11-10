Кормухина: включение детей в базу "Миротворца" – это бессильная агрессия

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Добавление в базу сайта "Миротворец" участников молодежного форума "Таврида" — это яркий пример ситуации, когда от бессилия агрессия направляется на самые незащищенные слои общества, на детей, считает певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

"До какого морального и духовного падения нужно дойти, чтобы записывать детей в мстительные списки? Ужасно наблюдать со стороны агонию общества, которое совершенно потеряло всякие ориентиры", — заявила она корреспонденту РИА Новости.

"Мы воспитываем будущую культурную элиту нашей страны, и, естественно, кому-то это не нравится. Кроме того, мне кажется, одна из целей данного решения — это негативно настроить нашу молодежь против украинского народа, окончательно поссорить нас. Но им это не удастся, потому что мы хорошо воспитываем наших детей, и на "Тавриде" в том числе", — отметила певица.

Также, по мнению Кормухиной, необходимо выяснить, как данные об участниках форума попали к модераторам сайта.

"Я бы задумалась о том, как эти списки попали к представителям "Миротворца", потому что это большой объем информации об участниках, причем за несколько лет", — сказала она.

Ранее стало известно, что в базу скандально известного сайта "Миротворец" было добавлены более 6 тысяч участников, посетивших молодежный форум "Таврида" в 2015 и 2016 годах.

Молодежный форум "Таврида" проходит в Крыму, на Бакальской косе, и собирает талантливую молодежь со всей страны. Каждая смена мероприятия посвящена определенной теме. Организатором выступает Росмолодежь. Цель форума — формирование профессиональных сообществ из числа молодых деятелей культуры.