МИД России призвал Кабул расследовать бомбардировку США в провинции Кундуз

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. МИД России призывает власти Афганистана, а также международные правозащитные организации тщательно и беспристрастно расследовать обстоятельства бомбардировки, которую провела американская авиация 3 ноября в уезде Чахардара провинции Кундуз на севере Афганистана.
"Решительно призываем афганские власти, международные правозащитные организации к тщательному и беспристрастному расследованию всех обстоятельств происшедшего в уезде Чахардара, привлечению к ответственности виновных лиц и принятию действенных мер по недопущению повторения подобных инцидентов", — отмечается в комментарии МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.