В ЛНР более пяти часов ищут взрывчатку в главном здании МВД

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Более пяти часов идет проверка здания главного управления МВД самопровозглашенной Луганской народной республики на наличие взрывчатки, сообщили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.
Анонимный звонок с сообщением, что здание МВД заминировано, поступил в полицию в пятницу утром, уточнил собеседник агентства.
"Кроме того, аналогичный звонок поступил в дежурную часть комендатуры Народной милиции ЛНР. Информация проверяется", — добавили в полиции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.