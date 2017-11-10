В ЛНР более пяти часов ищут взрывчатку в главном здании МВД

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Более пяти часов идет проверка здания главного управления МВД самопровозглашенной Луганской народной республики на наличие взрывчатки, сообщили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

"Более пяти часов взрывотехники и кинологи проверяют здание главного управления МВД ЛНР в Луганске на наличие взрывчатки", — сообщили в ведомстве.

Анонимный звонок с сообщением, что здание МВД заминировано, поступил в полицию в пятницу утром, уточнил собеседник агентства.

"Кроме того, аналогичный звонок поступил в дежурную часть комендатуры Народной милиции ЛНР. Информация проверяется", — добавили в полиции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.