Депутат ЕП заявил, что ему не дали встретиться с министром из Латвии

РИГА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что ему не позволили присутствовать на заседании в пятницу в Риге консультативного совета по школам нацменьшинств с участием министра образования и науки Карлиса Шадурскиса.

На своей странице в соцсети Facebook Мамыкин написал, что его выдворили из здания министерства образования и науки.

"Депутат Европарламента имеет право войти в любую государственную структуру Латвии на любое открытое (несекретное) заседание. Консультативный совет МОН — это Совет, созданный для вовлечения общественности в разработку политики образования", — заявил Мамыкин.

Он указал, что прибыл именно в то время, когда в здании должен был начаться консультативный совет по школам национальных меньшинств. "Специалист по коммуникациям (он так представился) некто Гунтис Мейстерс сказал, что министр не приглашал меня и просит покинуть зал. Я попросил о минутной встрече с министром перед началом заседания в 14.00. Советник встал грудью перед входом в кабинет Шадурскиса, ответив, что министр не примет. Тут прибежал изумленный охранник с первого этажа в кедах, сказал, что у меня минута на то, чтобы покинуть министерство. Я покинул", — заявил политик.

Шадурскис ранее сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.