Российских дипломатов не пускают к арестованному в Эстонии студенту

ТАЛЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным по подозрению в подготовке компьютерного преступления двадцатилетним россиянином Алексеем Васильевым, сообщает Sputnik Эстония.

В ответ на обращение министерство уведомило диппредставительство, что просьба передана на рассмотрение в прокуратуру.Эта встреча, как пояснил пресс-атташе посольства Денис Мосюков, нужна для того, чтобы прояснить подробности дела, провести консультацию, проинформировать молодого человека, к какому адвокату он может обратиться за помощью, если она ему нужна.

Первый запрос о встрече с подозреваемым посольство России направило МИД Эстонии 8 ноября. Сам арестованный за помощью к дипломатам по какой-то причине не обратился. По словам Мосюкова, до сих пор эстонская сторона выполняла в срок все дипломатические формальности.

Гражданин России Алексей Васильев учился в городе Кохтла-Ярве на программиста. Четвертого ноября он, как обычно, направлялся на выходные домой, в город Кингисепп Ленинградской области, где живет его мама, однако был задержан на пограничном пункте в Нарве.

Харьюский уездный суд постановил поместить его под арест. Как сообщила пресс-служба Полиции безопасности, якобы сотрудничающий с ФСБ юноша был задержан по подозрению в подготовке киберпреступления против государственных учреждений Эстонии, хотя существенного ущерба нанести им не успел.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 233 Пенитенциарного кодекса Эстонской Республики "Ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской Республики" и статье 216 "Подготовка компьютерного преступления". Они предполагают наказание до 15-ти и до двух лет тюрьмы соответственно.

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