Полгода дрейфовавшие в океане американки сообщили, что их пытались убить

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Две женщины, спасенные после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, заявили, что знали свое местоположение и позвали на помощь после того, как их пытались убить заметившие их яхту тайваньские рыбаки.
Женщины утверждают, что тайваньское судно несколько раз намеренно врезалось в их яхту, после чего они решили позвать на помощь береговую охрану США.
Ранее американский военный корабль спас двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем. Во время шторма 30 мая у мореплавательниц сломался двигатель, но они продолжили плавание, рассчитывая добраться до Таити под парусами. Сообщалось, что ввиду удаленности яхты от других судов и береговых станций сигналы бедствия, которые передавали женщины, не были услышаны. Только 24 октября тайваньские рыбаки заметили дрейфующую яхту в 900 километрах юго-восточнее Японии.
2 U.S. women have been rescued after they were lost at sea for nearly 5 months https://t.co/v3B3jHO3nh pic.twitter.com/MCJP7H6WHN— BNO News (@BNONews) 26 октября 2017 г.