Полгода дрейфовавшие в океане американки сообщили, что их пытались убить

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Две женщины, спасенные после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, заявили, что знали свое местоположение и позвали на помощь после того, как их пытались убить заметившие их яхту тайваньские рыбаки.

"Мы никогда не были потерянными в море. Все это время мы знали, где мы находимся. Пока медиа сообщали о спасении тайваньским рыболовным судном — они и были причиной, почему мы позвали на помощь", — заявила одна из женщин в интервью NBC News . По их словам, тайваньские рыбаки никогда не планировали их спасать и "ночью пытались убить их".

Женщины утверждают, что тайваньское судно несколько раз намеренно врезалось в их яхту, после чего они решили позвать на помощь береговую охрану США.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Кадры операции по спасению экипажа яхты, 5 месяцев дрейфовавшей в океане

Ранее американский военный корабль спас двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем. Во время шторма 30 мая у мореплавательниц сломался двигатель, но они продолжили плавание, рассчитывая добраться до Таити под парусами. Сообщалось, что ввиду удаленности яхты от других судов и береговых станций сигналы бедствия, которые передавали женщины, не были услышаны. Только 24 октября тайваньские рыбаки заметили дрейфующую яхту в 900 километрах юго-восточнее Японии.

2 U.S. women have been rescued after they were lost at sea for nearly 5 months https://t.co/v3B3jHO3nh pic.twitter.com/MCJP7H6WHN — BNO News (@BNONews) 26 октября 2017 г.

Как впоследствии сообщила береговая охрана, женщины не включали аварийный радиобуй, так как не считали, что "действительно находятся в бедственном положении", и не думали, что ситуация была достаточно "тяжелая". Историю женщин раскритиковали ряд экспертов. В частности, один из экспертов по лодочному спорту полагает, что "многие события сфабрикованы, чтобы сделать из истории сенсацию".

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