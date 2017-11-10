Глава ЮНЕСКО назвала проблемы, с которыми сталкивается организация

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. ЮНЕСКО переживает финансовые и политические, но не стратегические сложности, сказала назначенная на пост генерального директора организации экс-министр культуры Франции Одри Азуле.

Она отметила, что организации необходимо восстановить доверие мира и стран-членов.

"Я думаю, что сложности, с которыми сталкивается ЮНЕСКО сегодня — это политические и финансовые сложности, но не стратегические", — сказала она.

Комментируя решение США о выходе из ЮНЕСКО, новая генеральный директор отметила, что организация продолжит "держать двери открытыми, работать с гражданскими обществами (США)".

"Я думаю, что это в интересах как ЮНЕСКО, так и этих стран — продолжать работать сообща. История нам показывает, что выход из организаций такого типа, выход из-за стола международных переговоров может привести к катастрофе", — подчеркнула Азуле.

По её словам, общая задача ЮНЕСКО — это вести диалог со всеми странами-членами организации.

"Мы не можем просить ЮНЕСКО решить все конфликты и быть полностью аполитичной, но мы можем попросить каждое государство ответственно подходить к решению вопросов, которые они приносят в ЮНЕСКО, и попросить ЮНЕСКО работать в рамках своего мандата… создавать пространство для диалога, какие бы кризисы не случались вне", — подчеркнула она.

Ранее в пятницу кандидатура Азуле на пост генерального директора ЮНЕСКО была утверждена в ходе пленарного заседания 39-й сессии Генеральной конференции организации.