Главы России и Вьетнама сделали заявление о безопасности информпространства

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом на саммите АТЭС. 10 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом на саммите АТЭС. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Вьетнама Владимир Путин и Чан Дай Куанг в совместном заявлении выступают за предотвращение и урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие противоправного использования информационных технологий: под эгидой ООН необходимо принять нормы ответственного поведения стран в информпространстве.

"В целях обеспечения защиты национальных и международных интересов России и Вьетнама главы двух государств выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий",- говорится в совместном заявлении лидеров о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Как говорится в документе, приоритетным направлением международного сотрудничества президенты России и Вьетнама считают скорейшую разработку и принятие под эгидой ООН норм, правил или принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, "которые способствовали бы обеспечению равной безопасности для всех государств, гарантировали бы суверенитет государств над информационно-коммуникационной инфраструктурой, расположенной на их территории, а также невмешательство в их внутренние дела".

"Стороны признают необходимость усиления координации деятельности России и Вьетнама в рамках ООН и в частности на площадке Международного союза электросвязи по вопросам интернационализации управления информационно-телекоммуникационной сетью интернет, включая обеспечение равного права государств на участие в процессе управления ею и увеличения в этом контексте роли Международного союза электросвязи",- говорится в заявлении.

© AP Photo / Esteban Felix Межгосударственный форум АТЭС

Россия и Вьетнам призывают мировое сообщество принять меры по предотвращению использования информационных технологий для подрыва суверенитета государств и вмешательства во внутренние дела, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Чан Дай Куанга о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

"Стороны призывают мировое сообщество принять все необходимые меры для сдерживания и предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва национального суверенитета государств, вмешательства в их внутренние дела, а также в террористических целях и для осуществления иной преступной деятельности, в том числе связанной с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, применением и распространением вредоносных компьютерных программ", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля,

Стороны также отметили значительный прогресс в развитии и использовании информационно-коммуникационных технологий, формирующих глобальное информационное пространство, их растущее влияние на нашу повседневную жизнь.

Кроме того, в своем заявлении Путин и Чан Дай Куанг выразили обеспокоенность тем, что "современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности".

"Такое их применение все чаще представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства", — подчеркнули лидеры России и Вьетнама.

В связи с этим главы двух государств убеждены, что "меры по обеспечению информационной безопасности, принимаемые на национальном уровне должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях в рамках ООН".

Президент России находится во вьетнамском Дананге, где проходит саммит АТЭС.