Правящая партия Польши внесла в сейм проект о реформе самоуправления

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) внесла в сейм законопроект, изменяющий порядок выборов и функционирования органов местного самоуправления, сообщила журналистам пресс-секретарь партии Беата Мазурек.

По ее словам, предлагаемые изменения направлены на то, чтобы "законы были более прозрачными и честными, если речь идет о избирательном процессе". Также изменения должны усилить возможность контроля за органами местного самоуправления со стороны граждан.

Мазурек пояснила, что партия предлагает ограничить двумя сроками полномочия войтов (руководителей сельских территориальных единиц) и мэров городов. Кроме того, организацию выборов предполагается поручить Государственной избирательной комиссии — таким образом чиновники, претендующие на руководящий пост, не смогут заниматься подготовкой выборов самостоятельно.

Реформа местного самоуправления, о возможности проведения которой еще в начале 2017 года заявил лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, ранее встретила резкую критику со стороны оппозиции. Глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Славомир Нойман назвал предложение "атакой на местные органы самоуправления", а лидер партии Гжегож Схетына обвинил Качиньского в стремлении к централизации власти и пообещал сделать все, чтобы не допустить этого.

Вопрос данной реформы неоднократно поднимался в ходе массовых акций протеста, проходивших в Польше в течение года по различным поводам — от намерения властей ужесточить законодательство об абортах до "антипольских" выступлений членов правящей партии.