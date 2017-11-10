Правящая партия Польши внесла в сейм проект о реформе самоуправления

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) внесла в сейм законопроект, изменяющий порядок выборов и функционирования органов местного самоуправления, сообщила журналистам пресс-секретарь партии Беата Мазурек.
Мазурек пояснила, что партия предлагает ограничить двумя сроками полномочия войтов (руководителей сельских территориальных единиц) и мэров городов. Кроме того, организацию выборов предполагается поручить Государственной избирательной комиссии — таким образом чиновники, претендующие на руководящий пост, не смогут заниматься подготовкой выборов самостоятельно.
Вопрос данной реформы неоднократно поднимался в ходе массовых акций протеста, проходивших в Польше в течение года по различным поводам — от намерения властей ужесточить законодательство об абортах до "антипольских" выступлений членов правящей партии.