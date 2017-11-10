ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и британский министр обороны Гэвин Уильямсон на встрече обсудили "растущую самоуверенность" России.
"Великобритания стоит рядом со своими партнерами из США и НАТО", — говорится в сообщении британского военного ведомства.
В Лондоне напомнили, что возглавляют усиленную передовую группу в Эстонии, а британские военные входят в соединение под руководством Штатов в Польше.
"От военных действий в траншеях Великой Войны до противостояния российской агрессии и борьбы с ИГ*, Великобритания в течение века была ближайшим союзником Америки", — заявил Уильямсон.
По его словам, сегодня Лондон и Вашингтон сотрудничают по всем направлениям — "от военных операций и разведки до инноваций".
Накануне сообщалось, что Великобритания в свете "растущей самоуверенности" России направит в Румынию четыре истребителя для патрулирования Черного моря. Со следующего года Лондон также сформирует спецподразделение для оперативного реагирования на Западных Балканах.
В марте 2019 года Британия выходит из состава Евросоюза, однако настаивает на том, что ее роль в НАТО и в обеспечении безопасности Европы останется прежней.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.