Главы Минобороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон во время встречи в Лондоне

Главы Минобороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон во время встречи в Лондоне

ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и британский министр обороны Гэвин Уильямсон на встрече обсудили "растущую самоуверенность" России.

"Великобритания стоит рядом со своими партнерами из США и НАТО", — говорится в сообщении британского военного ведомства.

В Лондоне напомнили, что возглавляют усиленную передовую группу в Эстонии, а британские военные входят в соединение под руководством Штатов в Польше.

"От военных действий в траншеях Великой Войны до противостояния российской агрессии и борьбы с ИГ*, Великобритания в течение века была ближайшим союзником Америки", — заявил Уильямсон.

По его словам, сегодня Лондон и Вашингтон сотрудничают по всем направлениям — "от военных операций и разведки до инноваций".

Министр подчеркнул, что сегодняшняя встреча в британской столице — это возможность укрепить "особые отношения" двух стран.

Накануне сообщалось, что Великобритания в свете "растущей самоуверенности" России направит в Румынию четыре истребителя для патрулирования Черного моря. Со следующего года Лондон также сформирует спецподразделение для оперативного реагирования на Западных Балканах.

В марте 2019 года Британия выходит из состава Евросоюза, однако настаивает на том, что ее роль в НАТО и в обеспечении безопасности Европы останется прежней.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.