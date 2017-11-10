Глава МИД Филиппин отметил активность России в диалоге с АСЕАН

МАНИЛА, 10 ноя — РИА Новости. Филиппины и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приветствуют большую вовлеченность России в регионе, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Филиппин Робеспьер Боливар.
"В настоящее время отношения России с АСЕАН и отношения с Филиппинами набирают оборот. Конечно, я не могу комментировать относительно того, какие инициативы должны исходить от России, потому что это их дело. Но я хочу подчеркнуть, что АСЕАН и Филиппины приветствуют большую вовлеченность России", — завил Боливар на пресс-конференции накануне предстоящего 31-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий.
Он отметил, что Россия была активной в диалоге с АСЕАН как член Восточноазиатского форума, и у сторон есть много общих интересов в сфере безопасности.
"Однозначно, что у Филиппин и Восточной Азии есть общие интересы с Россией. Конечно, как я уже отметил, противостояние радикализации и борьба с терроризмом — одни из наших главных общих интересов. У нас много общих интересов в сфере безопасности", — добавил Боливар.
В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся первый в истории саммит Россия-АСЕАН. На фото: президент Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунн перед торжественным ужином в честь лидеров стран-участников АСЕАН.
Глава российского внешнеполитического ведомства ежегодно участвует в министерских совещаниях Ассоциации с диалоговыми партнерами в форматах "АСЕАН+10" и "АСЕАН+1". В августе 2007 года на конференции Россия - АСЕАН Сергей Лавров обсуждал вопросы развития отношений с десятью странами Ассоциации.
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх с женой Гуршараной Каур и президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно с женой Кристиани Юдхойоно в традиционной одежде на торжественном ужине во время саммита АСЕАН на Бали. 18 ноября 2011 года.
Президент США Барак Обама, премьер-министр Камбоджи Хун Сеном и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао фотографируются перед торжественным ужином на саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. 19 ноября 2012 года.
Государственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел и торговли Брунея Мохамед Болкиах, министр иностранных дел Австралии Боб Карр и главы МИД других стран во время посещения культурных мероприятий в конце второго дня конференции по безопасности АСЕАН в Брунее. 1 июля 2013 года.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и президент США Барак Обама во время церемонии фотографирования в столице Мьянмы Нейпьидо, 12 ноября 2014 года.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ беседует с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком во время торжественного ужина во второй день саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Лаоса Вьентьяне 7 сентября 2016 года.
Глава МИД России принял участие в званном ужине, которым завершился первый день форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Сергей Лавров сфотографировался с министрами иностранных дел стран АСЕАН в национальной одежде Филиппин — белой рубашке с красными вертикальными полосками вдоль пуговиц.
Он также сообщил, что как Филиппинам, так и АСЕАН в целом хотелось бы большего сотрудничества с Россией в социально-экономической и культурной сферах.
В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Тем не менее, основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. На саммит приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.
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