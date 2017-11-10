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Глава МИД Филиппин отметил активность России в диалоге с АСЕАН

14:3310.11.2017
(обновлено: 16:02 10.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС. 10 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МАНИЛА, 10 ноя — РИА Новости. Филиппины и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приветствуют большую вовлеченность России в регионе, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Филиппин Робеспьер Боливар.

Флаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
Диалог Россия – АСЕАН
"В настоящее время отношения России с АСЕАН и отношения с Филиппинами набирают оборот. Конечно, я не могу комментировать относительно того, какие инициативы должны исходить от России, потому что это их дело. Но я хочу подчеркнуть, что АСЕАН и Филиппины приветствуют большую вовлеченность России", — завил Боливар на пресс-конференции накануне предстоящего 31-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий.

Он отметил, что Россия была активной в диалоге с АСЕАН как член Восточноазиатского форума, и у сторон есть много общих интересов в сфере безопасности.

"Однозначно, что у Филиппин и Восточной Азии есть общие интересы с Россией. Конечно, как я уже отметил, противостояние радикализации и борьба с терроризмом — одни из наших главных общих интересов. У нас много общих интересов в сфере безопасности", — добавил Боливар.

Встречи с национальным колоритом: наряды лидеров на саммитах АСЕАН
© AP Photo / Muchtar ZakariaСовместная фотосессия лидеров АСЕАН в индонезийской национальной одежде во время неформального саммита в Джакарте, 30 ноября 1996 года.Лидеры АСЕАН во время однодневного саммита в Джакарте, Индонезия. 30 ноября 1996 год
© AP Photo / Muchtar Zakaria
Совместная фотосессия лидеров АСЕАН в индонезийской национальной одежде во время неформального саммита в Джакарте, 30 ноября 1996 года.
© РИА Новости / Алексей Панов/POOLПерейти в фотобанкВ декабре 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся первый в истории саммит Россия-АСЕАН. На фото: президент Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунн перед торжественным ужином в честь лидеров стран-участников АСЕАН.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лунн перед официальным обедом в честь лидеров стран-участников АСЕАН. 2005 год
© РИА Новости / Алексей Панов/POOL
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В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся первый в истории саммит Россия-АСЕАН. На фото: президент Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунн перед торжественным ужином в честь лидеров стран-участников АСЕАН.
© AFP 2017 / Sam Yeh Глава российского внешнеполитического ведомства ежегодно участвует в министерских совещаниях Ассоциации с диалоговыми партнерами в форматах "АСЕАН+10" и "АСЕАН+1". В августе 2007 года на конференции Россия - АСЕАН Сергей Лавров обсуждал вопросы развития отношений с десятью странами Ассоциации.Встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. 2 августа 2007 года
© AFP 2017 / Sam Yeh 
Глава российского внешнеполитического ведомства ежегодно участвует в министерских совещаниях Ассоциации с диалоговыми партнерами в форматах "АСЕАН+10" и "АСЕАН+1". В августе 2007 года на конференции Россия - АСЕАН Сергей Лавров обсуждал вопросы развития отношений с десятью странами Ассоциации.
© AFP 2017 / Barbara Walton/POOLГоссекретарь США Хиллари Клинтон приветствует президента Южной Кореи Ли Мён Бака на торжественном ужине лидеров АСЕАН в Ханое. 29 октября 2010 года.Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствует президента Южной Кореи Ли Мён Бака на гала-ужине лидеров АСЕАН в Ханое. 29 октября 2010 года
© AFP 2017 / Barbara Walton/POOL
Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствует президента Южной Кореи Ли Мён Бака на торжественном ужине лидеров АСЕАН в Ханое. 29 октября 2010 года.
© AFP 2017 / Jim Watson Премьер-министр Индии Манмохан Сингх с женой Гуршараной Каур и президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно с женой Кристиани Юдхойоно в традиционной одежде на торжественном ужине во время саммита АСЕАН на Бали. 18 ноября 2011 года.Премьер-министр Индии Манмохан Сингх с женой Гуршараной Каур и президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно с женой Кристиани Юдхойоно на торжественном ужине во время АСЕАН и саммита стран Восточной Азии в Индонезии. 18 ноября 2011 год
© AFP 2017 / Jim Watson 
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх с женой Гуршараной Каур и президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно с женой Кристиани Юдхойоно в традиционной одежде на торжественном ужине во время саммита АСЕАН на Бали. 18 ноября 2011 года.
© AFP 2017 / Christophe ArchambaultПрезидент США Барак Обама, премьер-министр Камбоджи Хун Сеном и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао фотографируются перед торжественным ужином на саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. 19 ноября 2012 года.Президент США Барак Обама, премьер-министр Камбоджи Хун Сеном и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао фотографируются накануне торжественного ужина АСЕАН и связанных с ним саммитов в Пномпене, Камбоджи. 19 ноября 2012 год
© AFP 2017 / Christophe Archambault
Президент США Барак Обама, премьер-министр Камбоджи Хун Сеном и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао фотографируются перед торжественным ужином на саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. 19 ноября 2012 года.
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел и торговли Брунея Мохамед Болкиах, министр иностранных дел Австралии Боб Карр и главы МИД других стран во время посещения культурных мероприятий в конце второго дня конференции по безопасности АСЕАН в Брунее. 1 июля 2013 года.Государственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел и торговли Брунея Мохаммедом Болкиах и другие министры иностранных дел в конце второго дня конференции по безопасности АСЕАН в Брунее. 1 июля 2013 год
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Государственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел и торговли Брунея Мохамед Болкиах, министр иностранных дел Австралии Боб Карр и главы МИД других стран во время посещения культурных мероприятий в конце второго дня конференции по безопасности АСЕАН в Брунее. 1 июля 2013 года.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и президент США Барак Обама во время церемонии фотографирования в столице Мьянмы Нейпьидо, 12 ноября 2014 года.Председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и президент США Барак Обама во время церемонии фотографирования в Нейпьидо. 12 ноября 2014
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и президент США Барак Обама во время церемонии фотографирования в столице Мьянмы Нейпьидо, 12 ноября 2014 года.
© AFP 2017 / Mohd RasfanЭто групповое фото в национальных костюмах было сделано перед праздничным ужином, который проводился в честь глав государств АСЕАН, во время 26-го саммита в Куала-Лумпуре 26 апреля 2015 года.Встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. 2015 год
© AFP 2017 / Mohd Rasfan
Это групповое фото в национальных костюмах было сделано перед праздничным ужином, который проводился в честь глав государств АСЕАН, во время 26-го саммита в Куала-Лумпуре 26 апреля 2015 года.
© AFP 2017 / Ye Aung Thu Премьер-министр Японии Синдзо Абэ беседует с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком во время торжественного ужина во второй день саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Лаоса Вьентьяне 7 сентября 2016 года.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ беседует с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком во время гала-ужина во второй день саммита АСЕАН во Вьентьяне. 7 сентября 2016 год
© AFP 2017 / Ye Aung Thu 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ беседует с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком во время торжественного ужина во второй день саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Лаоса Вьентьяне 7 сентября 2016 года.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГлава МИД России принял участие в званном ужине, которым завершился первый день форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Сергей Лавров сфотографировался с министрами иностранных дел стран АСЕАН в национальной одежде Филиппин — белой рубашке с красными вертикальными полосками вдоль пуговиц.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН перед началом торжественного Галла-ужина на полях саммита в Маниле
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД России принял участие в званном ужине, которым завершился первый день форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Сергей Лавров сфотографировался с министрами иностранных дел стран АСЕАН в национальной одежде Филиппин — белой рубашке с красными вертикальными полосками вдоль пуговиц.
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Логотип АСЕАН. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Он также сообщил, что как Филиппинам, так и АСЕАН в целом хотелось бы большего сотрудничества с Россией в социально-экономической и культурной сферах.

В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Тем не менее, основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. На саммит приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.

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© РИА Новости, Инфографика
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