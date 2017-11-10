Глава МИД Филиппин отметил активность России в диалоге с АСЕАН

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС. 10 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров экономик форума АТЭС с лидерами АСЕАН в рамах саммита АТЭС. 10 ноября 2017

МАНИЛА, 10 ноя — РИА Новости. Филиппины и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приветствуют большую вовлеченность России в регионе, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Филиппин Робеспьер Боливар.

"В настоящее время отношения России с АСЕАН и отношения с Филиппинами набирают оборот. Конечно, я не могу комментировать относительно того, какие инициативы должны исходить от России, потому что это их дело. Но я хочу подчеркнуть, что АСЕАН и Филиппины приветствуют большую вовлеченность России", — завил Боливар на пресс-конференции накануне предстоящего 31-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий.

Он отметил, что Россия была активной в диалоге с АСЕАН как член Восточноазиатского форума, и у сторон есть много общих интересов в сфере безопасности.

"Однозначно, что у Филиппин и Восточной Азии есть общие интересы с Россией. Конечно, как я уже отметил, противостояние радикализации и борьба с терроризмом — одни из наших главных общих интересов. У нас много общих интересов в сфере безопасности", — добавил Боливар.

Он также сообщил, что как Филиппинам, так и АСЕАН в целом хотелось бы большего сотрудничества с Россией в социально-экономической и культурной сферах.

В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Тем не менее, основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. На саммит приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.