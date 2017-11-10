Полтавченко встретился в Узбекистане с жителями блокадного Ленинграда

ТАШКЕНТ, 10 ноя — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в пятницу в Ташкенте встретился с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Узбекистане.

Делегация Санкт-Петербурга во главе с Полтавченко находится с официальным визитом в Узбекистане. Визит приурочен к проведению культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга.

"Мы всегда стараемся встретиться в разных странах, когда куда-то приезжаем, с ветеранами, с жителями блокадного Ленинграда. Вы же родные, ленинградцы. Мы помним о великом городе и тех страданиях, которые вам довелось пережить, и мы благодарны за то, что вы сделали. От всех жителей Петербурга хотим вам передать огромное спасибо", — сказал губернатор.

Он рассказал, что в Петербурге планируется построить новый музейный комплекс, посвященный обороне и блокаде Ленинграда. "Принято решение строить новый музей блокады. Это должно быть место, где каждый сможет увидеть и осознать подвиг нашего народа", — сказал Полтавченко.

Жители блокадного Ленинграда, которые были на встрече с губернатором, рассказали о внимании и социальной поддержке со стороны властей Узбекистана и поделились своими воспоминаниями о блокадных днях.

Валерия Саприко рассказала, что ее эвакуировали из Ленинграда в 1943 году, когда ей было два года. "Я родилась в Красном селе, и, когда начали наступать фашисты, бабушка приехала и еле-еле успела нас забрать в Ленинград. Там мы жили в коммунальной квартире на Большой Охте. Там так было дружно. У меня была сестра старше меня на три года. Когда мама умерла, мы все ходили и говорили, что мама спит. Не знаю, сколько времени прошло, пока нас забрали", — рассказала она.

Ее эвакуировали в 1943 году в город Ковров, а с сестрой она встретилась лишь в 14 лет. "Мы узнали, что отец остался жив после войны и, мне было 13 лет, когда меня бабушка привезла в Узбекистан", — сказала она.

Многие из блокадников рассказали, что часто бывают в Петербурге на день снятия блокады Ленинграда и на День победы.

Губернатор Санкт-Петербурга утром в пятницу возложил цветы к мемориалу Боевой славы на Волгоградском кладбище Ташкента и памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.