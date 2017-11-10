Южная Осетия, Абхазия и ПМР готовы содействовать России в борьбе с террором

ЦХИНВАЛ, 10 ноя — РИА Новости. Представители парламентов Южной Осетии, Абхазии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили о готовности содействовать России в борьбе с терроризмом, передает в пятницу агентство Sputnik Южная Осетия.

В пятницу в Цхинвале проходит VII заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества "За демократию и права народов" с участием делегаций парламентов Абхазии и ПМР.

"Государства-участники сообщества выразили готовность оказывать всестороннее содействие РФ в борьбе с терроризмом, включая обеспечение стабильности на Кавказе, а также в деле включения в совместную трансграничную работу по противодействию процессам формирования новых террористических сетей, агитации и вербовки в такие организации, в том числе в юго-восточной Европе", — говорится в сообщении.

Как отметили участники заседания, между республиками существует нормативно-правовая база, позволяющая регулировать совместные действия по предотвращению организованного терроризма и борьбе с его проявлениями. Парламентарии также выразили готовность совершенствовать антитеррористическое законодательство.

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