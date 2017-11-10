В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли три человека

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, девять получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 3 по 9 ноября 2017 года на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести получили девять человек, из них четыре военнослужащих и два ребенка. За этот же период погибли три человека, из которых два военнослужащих республики и один ребенок", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР погибли 250 человек, в том числе 220 ополченцев и двое детей, ранения получили 538 человек, из них 316 ополченцев и 14 детей.