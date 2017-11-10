В доме на одной из старейших улиц Парижа произошел пожар

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. От семи до девяти человек пострадали в результате пожара, который произошел в пятницу утром в жилом доме на одной из старейших улиц Парижа, сообщают французские СМИ.

По информации газеты Parisien , пожар начался в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома по улице Тампль (между III и IV округами, район Маре). Однако позже пламя распространилось по всему зданию.

Как пишет издание, прибывшие на место сотрудники пожарной службы эвакуировали жителей дома. Всего на месте происшествия работали 70 пожарных. Дым распространился по всему округу и был виден в других частях города.

По данным газеты, в результате пожара пострадали семь человек, в том числе ребенок. В свою очередь, издание France Soir сообщает о девяти пострадавших.

О причинах возгорания не сообщается.