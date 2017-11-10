Фонд Доктора Лизы привезет девять детей из Донбасса на лечение в Россию

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" привезет на лечение в Россию 9 тяжелобольных детей из Донбасса, в субботу их доставят в медицинские учреждения Москвы, сообщила в пятницу РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Завтра пройдет очередная эвакуация тяжелобольных детей из районов Донбасса. В группе 9 детей: самому маленькому 1 год, самому старшему — 16 лет. У всех тяжелые хронические заболевания. Дети приедут на лечение в клиники Москвы, федеральные центры. В этой группе 7 детей получат помощь за счет средств, которые удалось собрать нашей организации, а 2 ребенка получили направление на экстренное лечение, значит, они смогут получить медицинскую помощь (по постановлению правительства) за счет средств бюджетов федеральных центров", — сказала Авилова.

В процессе по эвакуации детей, уточнила она, как обычно задействованы министерство здравоохранения РФ, МЧС, Федеральная таможенная служба, ФСБ. "Мы надеемся, что в 9 утра мы выедем и к двум часам дня довезем детей до Ростова, где нас встретит борт МЧС, и мы перевезем детей в Москву. На машинах скорой помощи с аэродрома они отправятся в профильные клиники", — сказала собеседница агентства.

Авилова добавила, что в субботу в Донецк будет доставлен гуманитарный груз с медицинскими препаратами и средствами медицинского назначения. Он будет направлен в отделения онкогематологии‎ в Донецке. "Это 250 килограммов лекарств для детей, больных онкологическими заболеваниями, больных с лейкозами", — уточнила Авилова.

Кроме того, представители Фонда на этой неделе навестили мальчиков, пострадавших в результате разрыва снаряда в воскресенье, и сейчас обсуждается вопрос о возможной их эвакуации в Россию на лечение.

"Мы обсуждаем с лечащими врачами, родителями и медиками на российской стороне целесообразность эвакуации одного из двух детей на территорию России. В настоящий момент угрозы жизни для детей нет, но, возможно, реабилитацию и дальнейшее лечение им лучше проходить в Москве у того же доктора Рошаля. Я думаю, что в течение 5-7 дней мы примем правильное решение. Если детям понадобится помощь на территории России, мы обязательно организуем эвакуацию и для них", — заключила Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".