ГПУ проверит связь министра финансов с окружением Януковича

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины проверяет, причастен ли к преступлениям, в совершении которых власти страны подозревают экс-президента Виктора Януковича и его окружение, действующий министр финансов Александр Данилюк, который ранее возглавлял Координационный центр по введению экономических реформ при администрации президента.

Соответствующие сведения содержатся в определении Шевченковского районного суда Киева от 27 октября.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

"В настоящее время у органа досудебного следствия возникла необходимость проверки версии возможной причастности течение 2010-2014 годов к преступлениям, совершенным участниками преступной организации под руководством Януковича, должностных лиц указанного Координационного центра при президенте Украины, которым после "революции достоинства" основаны благотворительные организации "Центр реформ" и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе", деятельность которых в настоящее время не прекращена", — говорится в определении.

Координационный центр по внедрению экономических реформ как консультативно-совещательный орган при президенте Украины создан указом главы государства от 2 июля 2010 года. До 2015 года его возглавлял действующий министр финансов Данилюк, а его заместители Юрий Буца, Сергей Марченко и госсекретарь Минфина Евгений Капинус были сотрудниками этого центра. Их причастность к деятельности окружения Януковича также проверяется следствием.

Кроме того, Данилюк, согласно данным единого реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, является одним из учредителей "Центра реформ" и "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе". Суд своим определением предоставил следователям Генпрокуратуры разрешение на временный доступ к документам ОТП Банка, где были открыты счета этих центров.

Аргументируя ходатайство, следователь утверждал, что "участниками преступной организации Януковича в течение января 2010 года — февраля 2014 года совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики, а именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купли-продажи облигаций внутреннего госзайма". По данным прокуратуры, общая сумма ущерба, нанесенного их деятельностью, составляет более 18 миллиардов гривен (почти 675,5 миллиона долларов).