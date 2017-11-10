Сенатор: план США по Донбассу говорит о желании участвовать в конфликте

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Предложения США о возможном размещении миротворцев на юго-востоке Украины могут свидетельствовать о желании американцев принять участие во внутриукраинском конфликте или же привести к "хорватскому сценарию", когда в республиках будут запущены этнические чистки, считает сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

"России нельзя соглашаться на эти предложения", — сказала Тимофеева РИА Новости. По ее мнению, если бы целью была нормализация ситуации на юго-востоке Украины, "то логично было бы размещать миротворцев на линии разграничения".

Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что "США фактически признают, что они готовы вмешаться в конфликт на Донбассе и готовы реализовывать план по подавлению республик".

При таком развитии событий может быть запущен "так называемый "хорватский процесс", когда будут организованы этнические чистки на юго-востоке страны", заключила Тимофеева.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.