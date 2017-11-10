Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию "Люкс ФМ" за невыполнение закона о квоте на украинский язык и музыку в эфире, сообщила пресс-служба регулятора.

По итогам внеплановой проверки выяснилось, что украинские песни занимают 23,5% эфира "Люкс ФМ" вместо положенных 25%, говорится в сообщении.

Радиостанцию оштрафовали на пять процентов от общей суммы лицензионного сбора — то есть на 50,5 тысячи гривен (около 1,9 тысячи долларов по нынешнему курсу).

Поправки к закону о телевидении и радиовещании устанавливают постепенное увеличение квоты на украинские песни в теле- и радиоэфире: с ноября 2016 года она составляла 25%, в нынешнем ноябре выросла до 30%, а в следующем году должна повыситься до 35%.