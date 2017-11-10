Суд освободил из-под домашнего ареста отстраненного мэра Кишинева Киртоакэ

КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кишиневе в пятницу освободил из-под домашнего ареста отстраненного на время следствия с поста мэра молдавской столицы Дорина Киртоакэ, проходящего по делу о платных парковках, однако он не сможет покидать город и будет обязан сообщать о возможных передвижениях, заявил на заседании инстанции судья Александр Негру.

Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что действия мэра Кишинева попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В тот же день районный суд Кишинева продлил домашний арест Киртоакэ на 25 дней. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий.

"Суд принял решение отклонить ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста на 30 дней в отношении Дорина Киртоакэ. По отношению к нему применяется альтернативная мера – судебный контроль", — сказал судья.

По его словам, Киртоакэ не может покидать Кишинев и обязуется сообщать о возможных передвижениях.

Как отметила прокурор Виктория Фуртуна, она ознакомится с вердиктом инстанции и затем примет решение, подавать ли апелляцию.

Ранее суд отстранил Киртоакэ с поста мэра Кишинева на время следствия. Сам он не согласен с этим решением и заявил, что намерен опротестовать его. На 19 ноября в Кишиневе запланирован референдум о его отставке. Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.