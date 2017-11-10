Посол Палестины отметил весомую роль России в решении проблем в регионе

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. РФ призвана сыграть существенную роль в решении палестинской проблемы, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы за создание палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме, с решением проблемы беженцев. Поэтому возможно решение этой проблемы и, конечно, Россия призвана сыграть большую роль в урегулировании этой проблемы. И мы уверены, что международное сообщество сейчас созревает для того, чтобы полностью и комплексно решить эту проблему", — сказал посол.

Разочаровавшись в перспективах мирных переговоров с Израилем, которые были прерваны несколько лет назад, палестинцы пытаются продвинуться к независимости, обращаясь к международному сообществу и многосторонним институтам за признанием своей государственности. Самым большим их успехом на этом пути стало получение пять лет назад статуса "государства-наблюдателя" при ООН.

Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.