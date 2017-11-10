Посол Палестины отметил весомую роль России в решении проблем в регионе

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. РФ призвана сыграть существенную роль в решении палестинской проблемы, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Разочаровавшись в перспективах мирных переговоров с Израилем, которые были прерваны несколько лет назад, палестинцы пытаются продвинуться к независимости, обращаясь к международному сообществу и многосторонним институтам за признанием своей государственности. Самым большим их успехом на этом пути стало получение пять лет назад статуса "государства-наблюдателя" при ООН.
Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.