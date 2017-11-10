Журналисты, аккредитованные ООН в Женеве, обвинили УВКПЧ в дискриминации

РИА Новости. Журналисты, аккредитованные при ООН в Женеве, обвинили УВКПЧ в дискриминации при публикации доклада по нарушениям прав человека в Сирии – заявление