МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Лига Арабских государств (ЛАГ) не собирается приостанавливать членство Ливана в организации, заявил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" временный поверенный представительства ЛАГ в РФ Малек Мусли.

"Что касается вопроса, если Саудовская Аравия потребует приостановить членство Ливана в Лиге (ЛАГ – ред.), то, могу сказать, что это практически исключено. Есть соответствующие механизмы, ведь Лига – это ряд стран, поэтому эти страны члены решают этот вопрос. Нет ни намерения, ни желания, чтобы приостанавливать членство Ливана (в ЛАГ)", — сообщил Мусли.

Премьер-министр Ливана Саад Харири, 4 ноября, объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.