АТЭС в "веселых картинках" рассказал гостям о правилах поведения

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Организаторы саммита АТЭС во Вьетнаме решили напомнить гостям об этикете, разложив в пресс-центре книги для туристов, в которых содержатся правила хорошего поведения в общественных местах.

О подобающем поведении со страниц книги читателям рассказывают "веселые картинки". Так, одно из правил, сопровождающееся изображением пары, целующейся на глазах у женщины с ребенком, гласит: "Не будьте слишком любвеобильными на публике".

На соседней странице нарисован едва стоящий на ногах мужчина с бутылкой в руках и подпись: "Не переусердствуйте с алкоголем".

Другие картинки рекомендуют не разрушать исторические и культурные ценности, улыбаться при встрече, одеваться подобающим образом в культовых местах, уважать местные традиции, не бросать окурки и прочий мусор на улицах и не разговаривать громко по телефону в публичных местах.