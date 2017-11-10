АТЭС в "веселых картинках" рассказал гостям о правилах поведения

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Организаторы саммита АТЭС во Вьетнаме решили напомнить гостям об этикете, разложив в пресс-центре книги для туристов, в которых содержатся правила хорошего поведения в общественных местах.
На соседней странице нарисован едва стоящий на ногах мужчина с бутылкой в руках и подпись: "Не переусердствуйте с алкоголем".
Другие картинки рекомендуют не разрушать исторические и культурные ценности, улыбаться при встрече, одеваться подобающим образом в культовых местах, уважать местные традиции, не бросать окурки и прочий мусор на улицах и не разговаривать громко по телефону в публичных местах.