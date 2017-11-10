В ВОЗ опасаются, что блокада спровоцирует эпидемию холеры в Йемене

ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Блокада Йемена международной коалицией во главе с Саудовской Аравией может стать одним из факторов, который приведет к росту количества заболеваний холерой в стране, заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.

"Есть много факторов, которые ведут к развитию холеры в Йемене. Это не только блокада со стороны Саудовской Аравии, но нам не нужны дополнительные препятствия… Мы можем стать свидетелями новых случаев заболевания и новых смертей, если у нас не будет доступа к людям", — добавила она.

По данным ВОЗ, с 27 апреля по 5 ноября в 22 из 23 провинций было зарегистрировано свыше 900 тысяч подозрений на заболевание и 2192 смерти от холеры.

По словам Чаиб, если блокада Йемена продолжится, может остановиться прогресс в борьбе со вспышкой холеры в стране. ВОЗ также не сможет проводить операции и оказывать основную медицинскую помощь для местных жителей.

"Запасы ВОЗ в стране заканчиваются. В среду в порт Йемене не был допущен танкер с 250 тоннами медикаментов и медицинского оборудования, включая инкубаторы для новорожденных и таблетки для очистки воды", — заявила она.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам. Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Гуманитарные организации ООН выразили крайнюю озабоченность блокадой Йемена, заявив о том, что она может привести к значительному ухудшению ситуации со здравоохранением и продовольствием в стране.