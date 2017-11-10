В Германии предъявили обвинения палестинцу, устроившему резню в Гамбурге

БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения 26-летнему палестинцу, напавшему с ножом на посетителей супермаркета в немецком Гамбурге, говорится в сообщении ведомства.
Согласно заявлению прокуратуры, Ахмаду А. предъявлены обвинения в убийстве, попытке убийства шести человек и нанесения им тяжких телесных повреждений. Несмотря на то, что сам обвиняемый позиционировал свое преступление как "вклад в мировой джихад", прокуратура не выявила его связи с какой-либо террористической группировкой. В ведомстве исходят из того, что Ахмад А. действовал в одиночку.