В Германии предъявили обвинения палестинцу, устроившему резню в Гамбурге

БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения 26-летнему палестинцу, напавшему с ножом на посетителей супермаркета в немецком Гамбурге, говорится в сообщении ведомства.

Ахмад А. 28 июля напал с ножом на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. Один человек был убит, семеро получили ранения. Полиция сообщила, что нападавший является палестинцем, выходцем из ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение о предоставлении убежища и должны были депортировать его в течение нескольких дней.

Согласно заявлению прокуратуры, Ахмаду А. предъявлены обвинения в убийстве, попытке убийства шести человек и нанесения им тяжких телесных повреждений. Несмотря на то, что сам обвиняемый позиционировал свое преступление как "вклад в мировой джихад", прокуратура не выявила его связи с какой-либо террористической группировкой. В ведомстве исходят из того, что Ахмад А. действовал в одиночку.