Абэ хотел бы "продвинуть работу" по заключению мирного договора с Россией

ДАНАНГ, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о своем желании "продвинуть работу", направленную на заключение мирного договора с РФ.

На встрече в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме Абэ напомнил Путину о состоявшемся недавно первой авиапоездке японских граждан на Курилы для посещения могил родственников, а также осмотре мест для совместной хозяйственной деятельности на четырех островах.

"С учетом результатов этих мероприятий я бы хотел прочно продвинуть нашу работу в дальнейшем, направленную на мирный договор", — отметил японский премьер.

По его словам, подготовка к перекрестному году России и Японии идет очень активно.

"Я бы хотел, чтобы следующий год стал хорошим годом для укрепления взаимопонимания между народами наших стран", — добавил Абэ.

На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке японский премьер заявил, что они с Путиным согласились, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан именно ими.

Рассчитывая остаться у власти до 2021 года, Абэ надеется войти в историю Японии как человек, который решил главный нерешенный вопрос во внешней политике Японии – подписал мирный договор с Россией, считают эксперты. По их мнению, рассчитывая добиться возвращения от России четырех островов, японский премьер делает ставку на личные отношения с Владимиром Путиным. Именно поэтому, полагают они, Абэ еще в 2016 году пошел на экономическое сближение с Россией, постоянно встречается с российским президентом.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В марте вице-премьер Юрий Трутнев сообщал о том, что если планы по совместной с Японией деятельности на Курилах так и останутся на стадии разговоров, Россия начнет создавать на них ТОР без участия соседнего государства. В конце августа премьер-министр РФ подписал решение о создании территории опережающего развития "Курилы".