Абэ хотел бы "продвинуть работу" по заключению мирного договора с Россией

ДАНАНГ, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о своем желании "продвинуть работу", направленную на заключение мирного договора с РФ.
На встрече в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме Абэ напомнил Путину о состоявшемся недавно первой авиапоездке японских граждан на Курилы для посещения могил родственников, а также осмотре мест для совместной хозяйственной деятельности на четырех островах.
"С учетом результатов этих мероприятий я бы хотел прочно продвинуть нашу работу в дальнейшем, направленную на мирный договор", — отметил японский премьер.
По его словам, подготовка к перекрестному году России и Японии идет очень активно.
"Я бы хотел, чтобы следующий год стал хорошим годом для укрепления взаимопонимания между народами наших стран", — добавил Абэ.
Рассчитывая остаться у власти до 2021 года, Абэ надеется войти в историю Японии как человек, который решил главный нерешенный вопрос во внешней политике Японии – подписал мирный договор с Россией, считают эксперты. По их мнению, рассчитывая добиться возвращения от России четырех островов, японский премьер делает ставку на личные отношения с Владимиром Путиным. Именно поэтому, полагают они, Абэ еще в 2016 году пошел на экономическое сближение с Россией, постоянно встречается с российским президентом.
Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.