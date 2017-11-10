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Филиппины хотят продолжать закупать российское вооружение, заявил Дутерте

12:0410.11.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фотоПрезидент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя – РИА Новости. Филиппины хотят продолжать закупать российское оружие, отмечают высокое качество уже поставленного вооружения, заявил президент этой страны Родриго Дутерте на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту вьетнамского Дананга. 10 ноября 2017
© REUTERS / Kham
Россия готова развивать военные связи с Филиппинами, заявил Путин
В конце октября Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, документ, хотя и не подразумевающий крупных денежных сумм, стал политической победой Москвы и укрепил ее позиции в регионе.

"Хотел бы передать вам слова особой благодарности за ту своевременную помощь, которую Россия оказала нам, предоставив грузовики и вооружение. Это нам было просто необходимо, чтобы пополнить наши запасы",- сказал Дутерте.

Он также передал Путину слова восхищения филиппинских военных российским оружием. "Это высокоточное оружие. Нам пришлось вести новый тип войны, мы должны были бороться со снайперами, потому что они были основной угрозой для наших войск, и, как и в Сирии, эти люди прячутся за стенами, в укрытиях, и мы вели боевые действия, отбивая лом за домом",- рассказал филиппинский президент.

Дутерте поделился с Путиным своей мечтой, что до конца своего президентского срока хочет создать сильную армию и полицию.

По его словам, сначала Филиппины хотели закупать оружие у США, однако на этом пути возникли сложности. "Те своевременные поставки оружия, которые мы получили от России, были отданы спецчастям нашей полиции, и это имело большое значение. Теперь я намереваюсь и дальше закупать такое оружие", — сказал он.

По его словам, российская помощь помогла ускорить процесс борьбы с террористами на Филиппинах, и страна не забудет об этом.

"Оружие — очень важно, но важнее всего ваша решительность и готовность сил безопасности и полиции бороться с терроризмом", —отреагировал на это Путин.

Фотограф на фоне баннеров саммита АТЭС в Дананг, Вьетнам
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Дутерте также заявил, что ему не хотелось прерывать свой визит в Россию в прошлый раз, но ему пришлось это сделать, чтобы ввести военное положение у себя в стране.

"За атакой на город (Марави — ИФ) стоял ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), поэтому я объявил чрезвычайное положение, направил туда войска, чтобы положить конец этому вооруженному наступлению", — сказал он.

Дутерте заявил, что смог показать всем, что филиппинская армия и полиция могут защитить народ этой страны. По его словам, остаются еще очаги вооруженного сопротивления, и Марави пока остается опасным местом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Межгосударственные отношения России и Филиппин
До сегодняшнего дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.

Посол Филиппин в РФ Карлос Соретта ранее заявил РИА Новости, что Россия безвозмездно передаст этой стране 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков.

В интервью российским СМИ Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения — "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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